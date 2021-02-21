Нацплан по сокращению выбросов не заработал в текущем году из-за отсутствия механизмов его финансирования, сейчас правительство работает над их разработкой

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

«Мы проводим сейчас встречи, чтобы выяснить путь, по которому будем двигаться, о выполнении Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигания установок. Есть определенные наработки. Действительно, не были своевременно предприняты шаги, которые должны быть сделаны в части финансирования этих планов», - сообщил Абрамовский.

По его словам, правительство сейчас занимается разработкой механизмов финансирования мероприятий Нацплана и в ближайшее время их представить.

«Мы плодотворно сотрудничаем со всеми стейкхолдерами, причастных к выполнению этого плана. Я думаю, что в ближайшее время вместе с Минэнерго мы разработаем определенные механизмы», - сказал Абрамовский.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Нацплан по сокращению выбросов был утвержден предыдущими правительствами без экономического обоснования и расчетов, поэтому екомодернизация энергопредприятий должна начаться с 2023 года. В свою очередь заместитель министра энергетики Максим Немчинов заявил о необходимости как можно быстрее определиться с источниками финансирования мероприятий Нацплана по сокращению выбросов.

В противном случае Украина будет иметь еще больший дефицит электроэнергии в системе уже в следующем году, ведь придется выключать энергоблока если на них не будет установлено дорогостоящее очистное оборудование. А потеря такого объема тепловой генераций - это прямая угроза энергетической безопасности страны.

По подсчетам Министерства энергетики на экологизацию энергетической сферы необходимо более 4,1 млрд евро. В свою очередь народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко отметила, что выполнение Нацплана по сокращению выбросов необходимо начинать с наиболее реалистичных мер по екомодернизаций.

Депутат зарегистрировала постановление, где призывает правительство как можно скорее разработать механизмы финансирования мероприятий Национального плана по сокращению выбросов.