"Укрзализныця" нуждается в скорейшем реформировании, ведь находится в очень тяжелом состоянии и теряет объемы перевозок

Об этом заявил главный директор компании «Амадеус Марин» Андрей Кирикович в эфире телеканала «Украина 24».

"Железную дорогу необходимо оздоравливать. Она находится в очень тяжелом состоянии... Мы как те, кто нуждается перевозок железнодорожных, кто использует железную дорогу для личных перевозок или для перевозок груза, часто сталкиваемся с тем, что уровень сервиса не удовлетворяет –ни обычного пассажира, ни крупный бизнес", - сказал Кирикович.

По его словам, разделение «Укрзализныци» на отдельные компании по видам бизнеса позволит повысить эффективность управления железной дорогой, обеспечить понятную прозрачную тарифную политику и вернуть грузоперевозчиков, которые отказались от услуг железной дороги в последние годы.

"Если будет цель удовлетворить потребность в перевозках, то бизнес будет работать с железной дорогой. Не будет убегать, как происходит сейчас, и не будет искать альтернативных путей перевозки груза. Потому что мы знаем, что перевозка по железной дороге всегда была самой дешевой. И это самая главная фишка самой железной дороги", - пояснил Кирикович.

Эксперт считает, что ключевой задачей для «Укрзализныци» на сегодня является наращивание объемов грузовых перевозок, что позволит компании увеличить доходность и инвестировать в развитие и модернизацию.

"Железная дорога за прошедшие годы колоссальными темпами теряла свой рынок перевозок, благодаря очень неудачной ранее политике оптимизации. Очень много взрастила себе конкурентов-с точки зрения годовых и автомобильных перевозок. Самое главное сосредоточиться сейчас на вопросах привлечения грузов на железную дорогу – тогда любая реформа будет удачной. Потому что будет объем перевозок, а соответственно будут средства, за которые можно будет проводить эти реформы", - подытожил Кирикович.

Напомним, ранее глава «Укрзализныци» Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании, а непрофильные активы (медучреждения, санатории и тому подобное) выставят на продажу или передадут в концессию. Также УЗ инвестирует в обновление подвижного состава и инфраструктуру 25 млрд гривен.

В свою очередь экономический эксперт Борис Кушнирук напомнил, что реформирование «Укрзализныци» путем разделения на отдельные филиалы по направлениям деятельности полностью соответствует принципам, предусмотренным соглашением о евроинтеграции между Украиной и ЕС.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что «Укрзализныця» должна получить значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.