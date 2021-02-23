Блогер Анатолий Шарий, который проживает на территории Европейского союза, может быть агентом Российской Федерации. Об этом сообщил украинский госслужащий и политический технолог Валентин Гладких в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».
«Шарий может быть агентом РФ в самом вульгарном смысле этого слова. То есть, получает материальное вознаграждение или, возможно, он был завербован другим способом, например, запугиванием», - констатирует эксперт.
Гладких отмечает, что украинские правоохранительные органы и спецслужбы легко докажут факт связи журналиста со спецслужбами другой страны и получения вознаграждения за действия в интересах этой спецслужбы против собственного государства.
По его словам, закрытие ряда телеканалов и решения власти по Шарию особо не повлияют на политику управления, однако электоральный аспект (взаимодействие с обществом, выборы, борьба за власть) может иметь свои последствия. Будут как соратники, так и противники этих решений.
Госслужащий уверен, что возможность попасть в парламент партии Шария практически исключена. Перед выборами органов местного самоуправления рассказывали о высоких рейтингах партии, однако на самом деле все было иначе.
Горе пришло в семью экс-мужа Королевой Николаева, что известно: "Жутко это писать, но..."
Победитель «Танців з зірками» в коротких трусах заставил Каменских понервничать: «Как тебе такая трансформация?»
"Царствие ему небесное": трагедия потрясла легендарный "Ласковый май", первые подробности
Из "Квартал 95" со скандалом ушел один из главных актеров, новые подробности: "Была злость"
Трагическое ЧП в Киеве: на улице средь бела дня внезапно оборвалась жизнь человека, что произошло
Ранее Таран заявил, что у Шария есть 4 варианта, как действовать дальше.
Напомним, Politeka сообщала, что Загородний рассказал, кто может войти в новую коалицию.