Для реализации Национального плана по сокращению выбросов от ТЭС и ТЭЦ власть должна четко определить источники его финансирования, поскольку без этого план реализовать невозможно и поэтому украинцы не почувствуют улучшения в экологии.

Об этом заявила гендиректор Директората общественного здоровья и профилактики заболеваемости Минздрава Ирина Руденко.

"Планы - это очень хорошая вещь, но они должны как-то подкрепляться определенным финансированием. Потому что без финансирования, к сожалению, не будет проводиться достаточной работы», - сказала Руденко.

По ее словам, реализация Нацплана является необходимой, ведь загрязнение атмосферного воздуха оказывает вредное влияние на здоровье людей. А проведенные с 1993 года исследования показали стабильное загрязнение атмосферного воздуха канцерогенными соединениями в крупных промышленных городах, таких как Киев, Кривой Рог, Запорожье, Днепр, Николаев, Одесса. Поэтому проблема снижения уровня загрязнения воздуха является очень актуальной.

«Министерство здравоохранения со своей стороны поддерживает этот Национальный план. Считаем его очень необходимым, актуальным. И его реализация, мы надеемся, поможет стабилизировать ситуацию», - отметила Руденко.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Нацплан по сокращению выбросов был утвержден предыдущими правительствами без экономического обоснования и расчетов, поэтому экомодернизация энергопредприятий должна начаться с 2023 года.

В свою очередь заместитель министра энергетики Максим Немчинов заявил о необходимости как можно быстрее определиться с источниками финансирования мероприятий Нацплана по сокращению выбросов.

В противном случае Украина будет иметь еще больший дефицит электроэнергии в системе уже в следующем году, ведь придется выключать энергоблоки если на них не будет установлено дорогостоящее очистное оборудование. А потеря такого объема тепловой генераций-это прямая угроза энергетической безопасности страны.

По подсчетам Министерства энергетики на экологизацию энергетической сферы нужно более 4,1 млрд евро. В свою очередь народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко отметила, что исполнение Нацплана по сокращению выбросов необходимо начинать с наиболее реалистичных мер по екомодернізацій. Депутат зарегистрировала постановление, где призывает правительство как можно быстрее разработать механизмы финансирования мероприятий Национального плана по сокращению выбросов.