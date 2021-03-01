После полудня в Печерском районном суде началось очередное судебное заседание по делу директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентина Осипова.

Нацкорпус киевской ячейки прибыл под стены суда, чтобы проконтролировать неангажированность судебного заседания. Об этом сообщает Znaj.ua.

"Это дело затягивается с 2019 года. В суде, в правоохранительных органах давно известна история с его коррупционными махинациями. С недавних пор об этом известно и его коллегам, в феврале мы сделали все для этого нужное. На него было безразлично всем политическим партиям, которые вроде как занимают оппозицию к мэру и его команде. Но нам не безразлично, и мы будем требовать справедливого правосудия для этого персонажа“, – заявил глава киевской ячейки НК Сергей Тамарин.

На сайте Нацкорпуса напоминают, что:

Валентин Осипов-глава Департамента транспортной инфраструктуры при КГГА. В 2017 году он был заместителем руководителя "Киевавтодора" Александра Густелева. В это время вместе со своими коллегами он придумал схему отмывания государственных средств, выделенных на ремонт дорог. По материалам следствия, Осипов виновен в хищении 37 млн гривен. Это не помешало ему пойти на повышение по должности в КГГА. Карьерный рост Осипова может быть связанным с протекцией Густелева, который находится в дружеских отношениях с мэром. СМИ неоднократно сообщали об их совместном посещении бани, катании на мотоциклах и тому подобное.

“Осипов – это уникальный пример бессмертного чиновника. Его поймали на отмывании средств, открыли уголовное производство, довели дело до суда. И что вы думаете, несет ли он какую-то ответственность? Его даже не уволили с государственных должностей, а даже посадили в кресло руководителя Департамента! И сравните это с делом Сивохо, делом Шеремета, когда людей, которых назначили виновными, ставят на грань легальности. Надеюсь, суд будет до Осипова объективен и вынесет справедливое решение относительно коррупционера“, – такую позицию высказал спикер Национального корпуса Брусов Даниил.

Сегодня заседание снова перенесли на неопределенный срок. Мы и дальше будем следить за ходом этого дела. Мы не позволим коррупционерам уклониться от заслуженного наказания.