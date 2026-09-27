Доплати для пенсіонерів у Житомирській області передбачені для непрацюючих військових пенсіонерів: у Пенсійному фонді пояснили, за яких умов призначається надбавка на непрацездатних членів сім'ї та скільки вона становить.

Доплати для пенсіонерів у Житомирській області можуть отримати не всі військові пенсіонери — такі надбавки на утриманців призначають лише за певних умов, нагадали у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській області.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, право на надбавку мають непрацюючі пенсіонери, яким призначено пенсію по інвалідності або за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Закон № 2262-XII). Гроші виплачують тим, хто має на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї.

Перелік непрацездатних членів сім'ї визначено статтею 30 цього Закону. Зокрема, до них належать діти віком до 18 років. Повний перелік осіб, яких можна врахувати для нарахування надбавки, краще уточнити у фахівців Пенсійного фонду за місцем проживання.

У фонді наголошують: надбавку нараховують лише на тих членів сім'ї, які не одержують інших виплат. Йдеться про тих, хто не отримує пенсію із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також допомогу на дітей одиноким матерям.

Скільки доплачують

Надбавку призначають на кожного непрацездатного члена сім'ї у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Якщо в родині двоє чи більше пенсіонерів, то кожного непрацездатного утриманця враховують для нарахування надбавки лише одному з них — за їхнім вибором.

Які документи потрібні та куди звертатися

Для призначення надбавки знадобляться паспорт та ідентифікаційний код, документи, що підтверджують родинні зв'язки з годувальником (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, за потреби — рішення суду), а також документи про перебування непрацездатних членів сім'ї на утриманні заявника. Зокрема, враховують відомості про спільне проживання за однією адресою.

Заяву разом із документами подають до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду в Житомирській області або надсилають через вебпортал електронних послуг ПФУ. Після опрацювання звернення надбавку нараховують відповідно до рішення органу Пенсійного фонду.

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