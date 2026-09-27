Доплати для пенсіонерів у Полтавській області передбачають надбавку за особливі заслуги перед Україною, на яку мають право матері, що народили та виховали п'ятьох і більше дітей.

Надбавка до пенсії в Полтавській області за особливі заслуги передбачена для матерів, які народили п'ять і більше дітей, — розповідаємо про розмір доплати та умови її призначення.

Надбавку регулює Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Згідно з його шостою частиною, право на доплату мають матері, які народили п'ять і більше дітей та виховали їх до досягнення шестирічного віку. До цієї кількості зараховують і дітей, усиновлених у встановленому законом порядку.

Розмір надбавки залежить від кількості народжених дітей і становить відсоток прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: за п'ятьох дітей — 35%, за шістьох — 36%, за сімох — 37%, за вісьмох — 38%, за дев'ятьох — 39%, а за десять і більше дітей — 40%.

Сума виплати щороку переглядається, адже прожитковий мінімум змінюється відповідно до Державного бюджету на відповідний рік. Тому фактична гривнева сума доплати для пенсіонерів у Полтавській області залежить від чинного показника на дату нарахування.

Як оформити надбавку

Надбавка призначається з дати звернення особи до сервісного центру Пенсійного фонду України за наявності підтвердних документів: свідоцтв про народження дітей, а за потреби — документів про усиновлення.

Подати заяву можна в будь-якому сервісному центрі ПФУ Полтавської області або через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг. За консультацією звертайтеся до контакт-центру ПФУ: 0 800 503 753.

Окремо закон передбачає виплату для родин: у разі смерті особи, якій уже було встановлено надбавку, її можуть урахувати під час призначення пенсії у зв'язку зі втратою годувальника. За наявності одного непрацездатного члена сім'ї виплачують 70% належної надбавки, а якщо таких членів двоє і більше — 90%.

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