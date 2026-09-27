Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень із 28 вересня по 3 жовтня опублікували енергетики. Планові та термінові ремонти електрообладнання залишать без електропостачання частину вулиць у різних районах міста.

Графіки відключення світла у Запоріжжі цього тижня охоплюють десятки вулиць у різних районах міста. Планові та термінові ремонти електрообладнання триватимуть із понеділка 28 вересня по суботу 3 жовтня включно.

Про це повідомляє «Запоріжжяобленерго». Знеструмлення проводитимуть переважно в денні години — із 08:00–09:00 до 17:00–20:00 залежно від дня та обсягу робіт.

У понеділок 28 вересня роботи триватимуть із 08:00 до 18:00 та з 09:00 до 17:00. Без світла на кілька годин залишаться мешканці вулиць, розташованих здебільшого в районах поблизу промислових зон, — зокрема на Аеродромній, Каштановій, Київській, Космічній, Садовій, Фінансовій та інших.

Наймасштабнішими будуть вівторок і середа 29–30 вересня. Тоді ремонти охоплять десятки адрес у різних мікрорайонах — серед них вулиці Академіка Амосова, Запорізька, Покровська, Українська, Шкільна, а також бульвар Марії Примаченко.

У четвер 1 жовтня графік найрозлогіший: роботи заплановані з 08:00 до 20:00 та з 09:00 до 17:00, а також у нічний час — із 23:00 до 07:00. Частина районів може бути знеструмлена довше, ніж зазвичай.

У п'ятницю 2 жовтня та в суботу 3 жовтня ремонти триватимуть переважно вдень — до 18:00–20:00. Зокрема 3 жовтня без світла залишаться окремі будинки на вулицях Академіка Амосова, Запорізькій, Покровській, Шкільній, а також на Привокзальній площі та проспекті Соборному.

Як перевірити свою адресу

Точний перелік вулиць та годин знеструмлень залежить від обсягу робіт, тож мешканцям радять звірятися з оперативною інформацією «Запоріжжяобленерго» напередодні кожного дня.

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