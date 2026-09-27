Подорожчання продуктів у Запорізькій області у вересні прискорилося — найпомітніше зростання показали базові харчі, які щодня в кошику у кожної родини.

Подорожчання продуктів у Запорізькій області у вересні помітно прискорилося — найбільше додали в ціні яйця, цукор та крупи. Це видно зі щомісячного моніторингу Мінфіну в мережах Auchan, Novus, Megamarket, Varus, «Сільпо» та АТБ, які працюють і в Запоріжжі.

Яйця подорожчали найбільше

Найбільший стрибок зробили яйця. Десяток ТМ «Квочка» категорії С1 зараз коштує в середньому близько 79–80 грн, ТМ «Ясенсвіт» — 84,25 грн. Ще у серпні ці позиції продавали по 57,12 грн і 59,49 грн відповідно, тож за місяць вони додали 38,3–41,6%. Найдешевше яйця пропонують у Varus: за акцією «Квочка» — 75,50 грн, а «Ясенсвіт» — від 63,80 грн. В АТБ десяток «Квочки» коштує 78,90 грн, у «Сільпо» — 84,52 грн.

Цукор і крупи зросли слідом

Цукор за місяць здорожчав на 18%. Кілограм цукру-піску в середньому тепер коштує 35,82 грн, тоді як у серпні він був по 30,22 грн. У «Сільпо» його продають по 32,99 грн, в Auchan і Metro — по 34,90 грн, у Novus — 34,99 грн, а найдорожче в Megamarket — 38,50 грн.

Крупи загалом додали 6,13% за місяць — проти 1,77% у серпні, свідчить індекс цін на продукти Мінфіну. Рис здорожчав на 13,5%. Гречка зросла стриманіше — на 5,1%: кілограм крупи зараз у середньому коштує 78,45 грн (у серпні — 74,63 грн), а за акцією в «Сільпо» її можна взяти по 54,99 грн.

М'ясо теж дорожчає

Зростання не оминуло й м'ясну полицю. За даними УНН, до набору базових харчів, які у вересні здорожчали, увійшли і м'ясо, і олія соняшникова. Курчатина та свинина — серед позицій, що тягнуть середній чек угору, тож дешевший білок у кошику доводиться шукати довше.

Де зараз найвигідніші ціни

Щоб менше платити, варто стежити за акціями: яйця найдешевше зараз у Varus, цукор — у «Сільпо» (32,99 грн) та в Auchan/Metro (34,90 грн), гречку за акцією також найвигідніше взяти в «Сільпо» — 54,99 грн за кілограм. Мінфін оновлює ціни щодня, тож перед походом у магазин варто звірятися зі свіжим моніторингом.

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