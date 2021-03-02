Продление действия пошлины на экспорт металлолома является стратегической задачей государства, и Верховная Рада должна как можно быстрее принять соответствующий закон

Об этом заявила народный депутат, член Комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер.



«Это важный, можно сказать стратегический аспект для нашей промышленности. На подтверждение этого достаточно посмотреть торговый баланс Украины, сколько поступлений в бюджет генерируется за счет экспортно-ориентированных отраслей экономики, крупнейшей из которых является металлургия в Украине. А металлолом является стратегическим сырьем для этой отрасли промышленности", - сказала Буймистер.



По ее словам, на сегодня существует значительный дефицит металлолома в мире, и страны Европы также готовятся ввести ограничительные квоты на вывоз лома с территории ЕС. К тому же переход промышленности к «зеленым» технологиям повышает спрос на лом как сырье.



«С учетом того, что весь мир идет к зеленым способов производства, европейские предприятия все больше и больше переходят на электроустановки для выработки чугуна. Для них единственным сырьем является металлолом. А с учетом того, что и нам так же нужно сокращать выбросы и ориентироваться на мировые тенденции, то для нас металлолом будет становиться все больше и больше таким стратегическим сырьем», - рассказала Буймистер.



По ее мнению, государство должно защитить отечественную металлургию, поэтому закон о продлении действия экспортной пошлины на лом нужно принять как можно быстрее.



Ранее президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что пошлина на экспорт металлолома позволила Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и обеспечила миллиарды поступлений в бюджет, поэтому его действие необходимо продлить.



Напомним, 1 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№5175), которым предлагается продлить действие экспортной пошлины на металлолом на 5 лет.