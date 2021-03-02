Военный и политический эксперт Александр Мусиенко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, чем угрожает Украине российская милитаризация в Черном море.

«Если мы посмотрим на аннексированный полуостров с момента оккупации российской – там только нарастает вооружение. Там появилась стратегическая авиация. Та, которая способна нести ядерные боезаряды. И это вызывает беспокойство. Поскольку если есть авиация – то в перспективе может появиться ядерное оружие», - заявляет эксперт.

Он объяснил, почему на этом необходимо акцентировать внимание.

«Это угроза не только для Украины. Это фактически слом паритета в Черном море, и не только в Черном. До момента аннексии фактически у России не было такого влияния в Черном море. Там присутствует еще болгарский флот, румынский, украинский был, турецкий…», - говорит Мусиенко.

Эксперт рассказал, какую опасность для Украины несет российская милитаризация в Черном море.

«Все чаще фиксируется подход кораблей черноморского флота Российской Федерации к фарватерной линии, которая соединяет фактически украинские порты. И вот эти маневры, которые происходят, опасны. Российская Федерация увеличивает контингент под предлогом охраны газопровода «Турецкий поток». Это все несет для нас определенные риски», - утверждает он.

По словам Мусиенко, есть риск, что РФ подойдет вплотную и перекроет фарватерную линию и ограничит проход торговых суден, в нарушение норм международного права и норм украинского законодательства.

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