Стоит ли Украине рассчитывать на поддержку США? Подробнее во время программы «Что дальше?» на канале «Знай 24» раскрыл содержание вопроса бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

«Я думаю, от него стоит ожидать более серьёзную и более системную поддержку, причём со стороны не только самого Байдена, но и всей его команды. Они об этом прямо заявляют и выступают с позиции сдерживания России и поддержки территориальной целостности Украины» - говорит эксперт.

Грищенко отмечает, что поддержка Америки будет зависеть от действий Украины. Прежде всего, власть должна показать как решает важные и сложные вопросы, которые сейчас требуют ответа.

Если страна покажет себя с хорошей стороны, то объем помощи будет значительный, как в материальной, так и военной и политической.

Напоминаем, Грищенко считает конфликт США с Россией более вероятным, чем с Китаем .