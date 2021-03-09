Определилась пятёрка лидеров парламентской гонки



Выборы народного депутата в избирательном округе №87 могут оказаться «Битвой под Ватерлоо» - считает известный украинский блогер Сергей Наумович. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Чувствую, будет заруба на парламентских довыборах в Ивано-Франковске. Петр Алексеевич — азартный политик, игрок. Надо отдать должное. Соскучился за былыми победами. Он отправил туда "спецназ" в виде Маруси Звіробій. Та самая, которая любит употреблять русский мат и одеваться в форму Красной армии с красной звездой на пилотке. Дерзкое решение, но довольно странное и безнадежное, как мне кажется. Я так понимаю, что на очереди — ютуб-блогер Бампер. Он тоже круто матерится», - пишет блогер.

При этом он отмечает её неплохие стартовые позиции (чуть менее 15%), и приводит данные опроса проведенного «Украинской социологической службой»: «лидером является "хозяин" округа — Александр Шевченко. У него чуть более 25%. Далее Михайло Ноняк (14,2%) и Руслан Кошулинський (12,6%)».

Вместе с тем, блогер предполагает, что жажда к победе на этом округе подтолкнет штабы к дерзким и нестандартным решениям. «Будет такая "битва при Ватерлоо")) Нас ждет интересный сюжет!», - резюмирует Наумович.