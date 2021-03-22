Президент Ассоциации анестезиологов Украины, эксперт МОЗ Сергей Дубров рассказал, что за последний год не все проблемы удалось решить.

– Во многих регионах места для инфицированных заполнены на 90-100%. Проблема не решена, и необходимо искать пути ее решения. Надеюсь, сегодняшнее мероприятие поможет специалистам лучше лечить наших пациентов, ‒ подчеркнул Сергей Дубров.

Руководитель центра респираторной медицины и аллергологии КБ «Феофания» Светлана Гук добавила, что украинские медики остаются в сложной ситуации.

– С одной стороны, стало немного легче в плане лечения больных. Мы «познакомились» с болезнью и стали лучше понимать, как вести себя в той или иной ситуации. Тем не менее даже мировая наука до сих пор говорит противоположное как об отдельных молекулах, так и способах лечения коронавируса. Количество пациентов поражает, и остается чувство неуверенности от того, что мы не вооружены на 100%, – сообщила Светлана Гук.

Отдельная часть конференции была посвящена особенностям течения COVID-19 у детей и подростков, а также методам респираторной поддержки детей с пневмонией при коронавирусе.

В мае и октябре 2020 года Фонд Рината Ахметова провел две онлайн-конференции для анестезиологов и персонала отделений интенсивной терапии региональных опорных государственных больниц. В них приняли участие более 2000 врачей. Ведущие эксперты Минздрава делились передовым мировым опытом лечения COVID-19 и нюансами работы с последними моделями ИВЛ, поступившими в государственные клиники.

Проведение образовательных конференций является частью масштабной работы в рамках проекта Фонда Рината Ахметова «Борьба с COVID-19 в Украине». Это самая большая, системная частная инициатива, направленная на помощь государственным медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. В ходе реализации проекта передано более 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 337 тысяч экспресс-тестов и более 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ.