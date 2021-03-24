Представители Национального корпуса заблокировали работу автозаправки сети Glusco в Киеве-в районе станции метро «Берестейская». Об этом сообщает официальный сайт партии.
Блокирование работы АЗС активисты объясняют тем, что эта сеть имеет отношение к лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Российской Федерации.
Нацкорпус требует расширения санкций против пророссийских политиков и компаний. Активисты облили АЗС красной краской, обклеили стикерами и убеждают водителей не пользоваться услугами компании, связанной с российским капиталом.