Эксперт по вопросам энергетики, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, как Кабинет министров Украины может давить на НАК «Нафтогаз».

«Они (Минэнерго и Кабмин, - ред.) могут продолжить административно давить (на «Нафтогаз», - ред.). Появится какое-то новое постановление, которое будет требовать пересмотр результатов аудита, проверки «Нафтогаза»… Есть масса вопросов, которые могут быть подняты со стороны Кабинета министров», - говорит эксперт.

«Но с политической точки зрения я снимаю шляпу перед господином Коболевым. Он весьма, так сказать, технично вышел из той ситуации, в которую поставило его постановление Кабмина и поставил Витренко», - добавил Землянский.

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