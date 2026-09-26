Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 27 вересня по 3 жовтня обіцяє прохолодний тиждень з можливими опадами двічі за тиждень, а максимальна температура повітря вдень підніметься до +19°.

попередній тижневий прогноз для Харківщини вже попереджав про мінливу погоду, а новий розрахунок синоптиків підтверджує: з 27 вересня по 3 жовтня у Харківській області двічі очікуються опади, а денна температура коливатиметься від +13° до +19°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня температура повітря вдень триматиметься в межах від +13° до +19°, а вночі — від +7° до +12°.

У неділю, 27 вересня, вдень повітря прогріється до +16°, а вночі охолоне до +12°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 28 вересня, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +18°, вночі — до +12°. Хмарність залишиться мінливою з проясненнями, опадів цього дня не очікується.

У вівторок, 29 вересня, вдень температура утримається на позначці +18°, а вночі опуститься до +10°. Небо буде малохмарним, проте синоптики знову прогнозують можливі опади.

У середу, 30 вересня, очікується найтепліший день тижня — вдень до +19°, вночі повітря охолоне до +9°. Хмарність — з проясненнями, без опадів.

У четвер, 1 жовтня, вдень повітря прогріється до +18°, вночі — до +9°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 2 жовтня, денна температура опуститься до +16°, а нічна залишиться на рівні +9°. Хмарність мінлива, без опадів.

У суботу, 3 жовтня, найпрохолодніший день тижня — вдень лише +13°, вночі повітря охолоне до +7°. Небо буде малохмарним, без опадів.

Найтеплішим днем тижня стане середа, 30 вересня, коли вдень очікується +19°, а найпрохолоднішим — субота, 3 жовтня, з денною температурою лише +13°. Перепад температур за тиждень становить 6°. Опади прогнозують двічі — у неділю, 27 вересня, та у вівторок, 29 вересня.

У дні з можливими опадами — у неділю та вівторок — синоптики радять мешканцям Харківської області брати з собою парасольку та бути обережними на дорозі через слизьку поверхню. А з наближенням вихідних, коли нічна температура опуститься до +7°, варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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