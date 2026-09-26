Грошова допомога в Житомирській області доступна переселенцям і постраждалим від війни — благодійний фонд «Право на захист» оновив критерії надання фінансової підтримки від УВКБ ООН з 1 квітня 2026 року. Максимальна виплата — 12 300 гривень на особу.

Грошова допомога в Житомирській області від УВКБ ООН змінила правила — з 1 квітня 2026 року оновлено критерії надання виплат. Офіційним партнером агентства зі збору даних залишається благодійний фонд «Право на захист».

Подати заявку тепер можуть кілька категорій. ВПО, які залишили домівку через загрозу життю, обстріли або обов'язкову евакуацію менш ніж 45 днів тому і є в списках евакуйованих, отримують 12 300 гривень на особу за тримісячний період. Таку саму суму передбачено для тих, хто переїхав від 46 днів до 6 місяців тому.

Домогосподарства, які постраждали від обстрілів протягом останніх 45 днів — через пошкодження чи руйнування житла або шкоду здоров'ю членів родини, — також можуть розраховувати на 12 300 гривень на особу. Людям, які повернулися додому або в Україну після вимушеного переміщення, виплачують 10 800 гривень на особу. Повернення мало відбутися не раніше ніж три місяці тому й не пізніше ніж рік тому.

Кому виплату ще треба підтвердити

Переселенці, які перебувають у переміщенні від 46 днів до 6 місяців, і ті, хто повернувся, проходять додаткове опитування. Фахівці оцінюють близькість до лінії зіткнення, умови проживання, розмір домогосподарства, наявність людей старшого віку, осіб з інвалідністю та дітей. Ключова умова — дохід на одного члена родини не має перевищувати 8 300 гривень на місяць.

Грошова допомога в Житомирській області: які документи потрібні

Для реєстрації на пункті збору даних потрібні: документ, що посвідчує особу, податковий номер, свідоцтва про народження дітей (за наявності), міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) головного заявника, документи про вразливість і номер телефону. Присутніми мають бути всі члени родини.

Усю суму за три місяці одразу переводять голові домогосподарства — на банківський рахунок або через застосунок Vibrant і систему MoneyGram. Працівники фонду ніколи не вимагають код CVV банківської картки. Консультація — за гарячою лінією 0 800 307 711.

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