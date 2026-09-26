Подорожчання продуктів у Кіровоградській області триває: найвідчутніше з початку осені зросли ціни на яйця, гречку та цукор. Актуальні середні ціни в українських магазинах станом на 26 вересня 2026 року опублікував індекс Мінфіну.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області станом на кінець вересня залишається найпомітнішим у сегменті базових товарів: найсильніше за місяць зросли ціни на курячі яйця, гречку та цукор. Актуальні середні ціни в мережах Metro, Auchan, Novus та Megamarket станом на 26 вересня 2026 року зафіксував індекс цін Мінфіну.

Найбільший стрибок продемонстрували курячі яйця. Десяток яєць «Квочка» категорії С1 тепер коштує у середньому 78,99 грн, хоча у серпні ціна становила 57,12 грн — це зростання майже на 38%. Яйця «Ясенсвіт» С1 у пакуванні по 10 штук подорожчали до 84,25 грн проти 59,49 грн у серпні.

Гречка теж відчутно додала у ціні. Кілограм у середньому обходиться у 79,70 грн проти 74,63 грн у серпні. У Novus гречка коштує 74,99 грн, в Auchan — 74,90 грн, тоді як Megamarket виставив ціну на рівні 99,00 грн за кілограм.

Цукор кристалічний подорожчав із 30,22 грн до 35,82 грн за кілограм — це плюс близько 18,5% за місяць. Найдешевший цукор у Metro та Auchan — по 34,90 грн, у Novus — 34,99 грн, а в Megamarket цінник сягнув 38,50 грн.

Рис, свинина та олія: як змінилися ціни

Рис також додав у вартості. Довгий рис у середньому продають по 63,00 грн за кілограм (у серпні було 59,74 грн), круглий — по 62,07 грн (було 54,71 грн), а довгий пропарений — по 56,37 грн (було 53,13 грн). Найдорожчий рис у Novus: довгий там коштує 79,99 грн, круглий — 80,99 грн за кілограм.

Свинина зросла помірніше, але стабільно. Грудинка в середньому коштує 221,82 грн за кілограм (у серпні 205,75 грн), лопатка — 229,24 грн (було 222,67 грн), а найдорожчий ошийок сягнув 332,33 грн проти 314,38 грн у серпні.

Рафінована соняшникова олія майже не змінилася у ціні. Пляшка «Олейни» об'ємом 850 мл у середньому коштує 104,66 грн (у серпні 100,68 грн), а «Щедрий Дар» того ж об'єму — 100,66 грн проти 100,07 грн, тобто зростання виявилося мінімальним.

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