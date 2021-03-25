Меры, принятые по инициативе Совета национальной безопасности и обороны Украины против ряда олигархов, в том числе против Игоря Коломойского, вызвали в обществе большой резонанс. Но действительно ли это борьба против олигархов – или только её имитация?

Своё мнение по этому поводу в программе «Романенко. Беседы» высказывает общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, исполнительный директор Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив.

«Я уверен: меры против Коломойского – это просто представление, заранее согласованное с ним. Я просто смотрю, как голосуют его депутаты в Верховной Раде. Они поддерживают всё, что нужно президенту. Будем честны: Коломойского Порошенко не напугал, а Зеленский его точно не напугает», - считает гость программы.

Но Зеленский, по его мнению, достаточно силён, и сможет проявить свою силу, как сделал это в 2019 году. Однако тогда за ним был народ, более 70 процентов избирателей. И с этим приходилось считаться всем, в том числе олигархам.

Ранее, как сообщает Politeka , он высказался о способе, которым активная часть украинского общества решает свои проблемы.