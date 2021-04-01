Американская журналистка Елена Брегова в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказала о проблемах правосудия в США и судебных исках касаемо выборов.

«В разных штатах иски продолжаются, они будут продолжаться. У нас надломилась система правосудия. 9 человек являются Верховным судом и избираются пожизненно на эти должности. Произошел сбой, мы не знаем по какой это причине, мы не знаем, толи это был шантаж или запугивание, или ещё что-то», - отметила Брегова.

По словам журналистки, суд вообще не принимал иски, он их отказывался рассматривать. Также по её мнению, все инстанции власти в США контролируются силами, которые управляют Байденом. Она считает, что определенные силы, под именем Байдена, руководят Америкой.

«Суд закрывает глаза и говорит – «иди гуляй». Вот это произошло в Америке. Самое страшное, что у нас судьи избираются на пожизненно», - подчеркнула Брегова.

По мнению гостя программы, судьи полностью контролируются силами Байдена, поэтому иски и не рассматриваются. По её словам, в США рано или поздно назреет революция, потому что люди, которые платят налоги, не смогут уже терпеть абсурдные решения Байдена, за которые они собственно и платят. Также, существует серьезная проблема касаемо незаконных иммигрантов.

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