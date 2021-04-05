Для реализации Национального плана по сокращению выбросов (НПСВ) на угольных электростанциях Украины правительству нужно найти источники финансирования для экологических модернизаций предприятий уже в 2021 году

Соответствующее решение принял Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования.

Так, в частности, депутаты указали на необходимость утвердить комплекс потенциальных источников и обеспечить внедрение инструментов финансирования НПСВ в 2021 году.

Как сообщается, по результатам рассмотрения проекта Постановления Верховной Рады Украины об имплементации Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок (рег. №5129), поданного народными депутатами Украины Василенко Л. В., Задорожным А. В., Лабунской А. В., Мариковским А. В., Бондаренко А. В., Прощуком Е. П., Кривошеевым И. С., поддержано ее принятие с учетом замечаний комитета.

Напомним, общая стоимость экологических мероприятий на тепловых энергоблоках в пределах НПСВ до конца 2033 года оценивается в 4,3 млрд грн. В то же время самые высокие объемы вложений в экологическую модернизацию ТЭС следует осуществить в 2024-25 гг. в размере EUR544 млн и EUR636 млн соответственно.

В Украине до настоящего времени источники финансирования НПСВ на ТЭС не определены. Министерство энергетики, участники рынка электроэнергии и эксперты отрасли указывают на необходимость сдвинуть сроки реализации Нацплана по выбросам.

По мнению главного диспетчера НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко, Украина через три года будет вынуждена покрывать дефицит электроэнергии за счет ее импорта в случае дальнейшего невыполнения Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок (НПСВ) на ТЭС и ТЭЦ Украины.