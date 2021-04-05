Для реализации Национального плана по сокращению выбросов (НПСВ) на угольных электростанциях Украины правительству нужно найти источники финансирования для экологических модернизаций предприятий уже в 2021 году
Соответствующее решение принял Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования.
Так, в частности, депутаты указали на необходимость утвердить комплекс потенциальных источников и обеспечить внедрение инструментов финансирования НПСВ в 2021 году.
Как сообщается, по результатам рассмотрения проекта Постановления Верховной Рады Украины об имплементации Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок (рег. №5129), поданного народными депутатами Украины Василенко Л. В., Задорожным А. В., Лабунской А. В., Мариковским А. В., Бондаренко А. В., Прощуком Е. П., Кривошеевым И. С., поддержано ее принятие с учетом замечаний комитета.
Напомним, общая стоимость экологических мероприятий на тепловых энергоблоках в пределах НПСВ до конца 2033 года оценивается в 4,3 млрд грн. В то же время самые высокие объемы вложений в экологическую модернизацию ТЭС следует осуществить в 2024-25 гг. в размере EUR544 млн и EUR636 млн соответственно.
В Украине до настоящего времени источники финансирования НПСВ на ТЭС не определены. Министерство энергетики, участники рынка электроэнергии и эксперты отрасли указывают на необходимость сдвинуть сроки реализации Нацплана по выбросам.
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По мнению главного диспетчера НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко, Украина через три года будет вынуждена покрывать дефицит электроэнергии за счет ее импорта в случае дальнейшего невыполнения Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигательных установок (НПСВ) на ТЭС и ТЭЦ Украины.