О том, что едва ли не главной проблемой украинской власти является безответственность, заявил политолог Алексей Толкачев в своей программе «Толчок».

Эксперт рассказывает, что в Украине, по сути, власть абсолютная, то есть ее никто и ничто не контролирует, а потому для нее не существует понятия ответственности, только безнаказанности.

В частности, Толкачев говорит о президенте, которого, хоть и выбирают украинцы, но дальше уже не контролируют его деятельность и ее эффективность. «Об ответственности речь вообще не идет, ведь процедура импичмента в Украине не работоспособна», - говорит он. Именно в руках президента сосредотачивается вся полнота власти, ведь он дает приказы всем - и министрам, и фракции - но он не умеет чувства ответственности за целесообразность и эффективность своих решений.

Зато в случае провала, освобождают кого-то из чиновников, мол, это они не осилили, они украли, они сделали все плохо. «Контроль и ответственность просто отсутствуют с самых верхов до самых низов, от уровня президента до уровня слесарей и дворников», - замечает он. Так, можно видеть, что абсолютно на каждом уровне государственного управления отсутствует контроль и ответственность, а значит любые эффективные решения просто не выполнят.

Напомним, Бортник заявил, что Украина находится в чрезвычайном политическом положении.

Ранее Politeka сообщал о том, что Кулик предложил отказаться от попыток реставрировать Конституцию и написать новую редакцию.