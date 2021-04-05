Новоизбранный депутат от 87 округа Ивано-Франковской области Василий Вирастюк является добродушным человеком, который свободный в своих рассуждениях. При этом, его сложно представить в политике.
Об этом сказал политтехнолог Олег Постернак в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.
“Учитывая, что мы в Верховной Раде представляли разные кандидатуры и начиная от телохранителей, заканчивая личными помощницами, массажистками. Все было в Верховной Раде Украины. Спортсмены были, а Вирастюк спортсмен. Но вы знаете, в чем плюс его компании, его позиционирования - Вирастюк сам по себе очень добродушный человек. Производит впечатление. Он весьма свободный, весьма благоразумный, на самом деле. Спокойный в рассуждениях. Это порой нравится избирателям”, - сказал Олег Постернак.
По его словам, они недооценили человеческий потенциал Василия Вирастюка. Он повторил трюк Владимира Зеленского, который взял своей личностью, подачей и эмпатией.
“Вот, Вирастюк точно такой… Я думаю, что Вирастюк - это в украинской политике конечно больше пока некий такой чужак. Ему придется опять привыкать к парламентским процедурам, к нудной скучной политике, к этому грязному лоббизму. К этому телефонному праву, таким, кулуарным игрищам. Конечно же, вот я его не представляю в этом всем океане”, - добавил Постернак.
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Как сообщала Politeka, на округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победил Вирастюк.
Также Politeka сообщала, что “За майбутнє” заявляет о вмешательстве “Слуги народа” в подсчет голосов в 87-м округе.