Кандидат в народные депутаты Украины Александр Шевченко обратился к бойцам "Альфы" с просьбой предоставить "информацию о преступных действиях должностных лиц ОИК или иных лиц, совершивших непосредственные действия по фальсификации результатов выборов в 87-м избирательном округе".

Обращение он разместил на своей странице в Фейсбуке, пишут "Українські новини".

"Уважаемые сотрудники спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины! Благодарю вас за вашу службу, самоотверженность и героизм, которые вы проявляете в своей ежедневной нелегкой службе нашей Украине, нашему украинскому народу, в том числе в российско-украинской войне на Востоке Украины. К сожалению, некоторые нечистоплотные политики и чиновники решили использовать вас в своих преступных действиях по фальсификации результатов выборов народного депутата в избирательном округе No87", - пишет Александр Шевченко.

Кандидат в народные депутаты убежден, что произошла циничная и грязная фальсификация волеизъявления граждан.

"Действующие лица фальсификаций - отдельные члены Окружной комиссии, власть, депутаты от правящей фракции "Слуга народа". Нарушение конституционных прав граждан Украины - а именно права избирать власть, как сообщают СМИ, произошло с привлечением бойцов спецподразделения "Альфа" из нескольких соседних с Ивано-Франковской областей. В ОИК на шести участках, где Шевченко имел большое преимущество, при пересчете обнаружено кражи бюллетеней", - рассказывает Александр Шевченко.

А. Шевченко убежден, что в то время, когда в грубое нарушение закона из здания ОИК были выведены все члены Окружной избирательной комиссии, журналисты, наблюдатели, доверенные лица кандидатов, произошло похищение избирательных бюллетеней из документации избирательных участков, которые хранились в ОИК и ждали пересчета.

О несоответствии упаковки и похищения бюллетеней заявили в полицию члены участковых комиссий.

Эти кражи бюллетеней привели к изменению результата волеизъявления граждан.

"Понимаю, что вы выполняли задания руководства и не обладали информацией об истинной цели вашего привлечения к операции по фальсификации выборов. Однако, возможно, вы владеете информацией о преступных действиях должностных лиц ОИК или иных лиц, совершивших непосредственные действия по фальсификации результатов выборов в округе. В таком случае я прошу вас предоставить такую ​​информацию", - обращается Александр Шевченко к альфовцам.

Как известно, в ночь с 31 марта на 1 апреля здание Окружной избирательной комиссии в ПО No87 взяли под контроль силовики. Помещение, в котором хранилась избирательная документация, 6 часов находилось под контролем только сотрудников СБУ.

На следующий день при пересчете бюллетеней обнаружилась кража 504 бюллетеней за Александра Шевченко. Еще 429 голосов Шевченко потерял из-за признания ОИК недействительными выборов на пяти участках.

По параллельным подсчетам голосов штабами Александра Шевченко и Руслана Кошулинского (ВО Свобода) победу на выборах с перевесом в 184 голоса получил Шевченко. Однако исчезновение бюллетеней с шести участков уже во время хранения в ОИК привело к изменению "победителя".

Александр Шевченко подал более 20 исков в суды и обратился к послам ЕС и стран Большой семерки.

Общественные инициативы ЧЕСНО, ОПОРА и КИУ заявили о многочисленных нарушениях на выборах, которые могли исказить результат выборов.