Вопрос выполнения Национального плана по сокращению выбросов от больших сжигательных установок (НПСВ) необходимо срочно выносить на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, считает коммерческий директор ПАО "Донбассэнерго" Олег Ларионов

"У тепловой генерации нет источников экологической модернизации (…). Мы не успеем выполнить НПСВ и окажемся перед угрозой закрытия. О последствиях этого я даже не хочу говорить. Надо выносить этот вопрос на высший уровень, на СНБО, и принимать решение, что мы делаем дальше? Если поддерживаем тепловую генерацию, то каким образом", – сказал он на встрече представителей энергоотрасли, организованной в Clubhouse Министерством энергетики.

По словам члена дирекции ПАО "Центрэнерго" Сергея Колесникова, согласно действующему НПСВ, уже в 2022 году в случае непроведения модернизации, направленной на сокращение выбросов вредных веществ, подлежат закрытию 11 энергоблоков ТЭС, что приведет к большим рискам прохождения в первую очередь осенне-зимних периодов из-за дефицита генерации, в частности, маневренной.

Исполнительный директор группы "ДТЭК" Дмитрий Сахарук объяснил задержки с выполнением НПСВ отсутствием механизмов для проведения экомодернизации.

"За восемь лет так и не была сформирована программа по обеспечению экомодернизации. Планы должны быть поддержаны ресурсами. Мы уже полтора года дискутируем, но ни регуляторные, ни финансовые механизмы не созданы", – констатировал он, подчеркнув, что за счет рынка экомодернизация электрогенерации "не происходила ни в одной стране".

Вместе с тем министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, также предположив срыв сроков выполнения НПСВ, акцентировал на необходимости срочно изыскать источники финансирования плана, а также провести анализ задействованных в нем мощностей на счет того, какие из них целесообразно модернизировать, какие должны быть выведены из эксплуатации.

При этом он подчеркнул, что для возглавляемого им министерства вопросы экологии стоят на первом месте.

Как сообщала Єнергореформа, ранее директор по управлению ОЭС Украины - главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что Украина через три года будет вынуждена покрывать дефицит электроэнергии за счет ее импорта в случае дальнейшего невыполнения НПСВ на ТЭС.

В случае продолжения тенденции невыполнения плана тепловым генкомпаниям не удастся сохранить в эксплуатации порядка 12 ГВт необходимых мощностей на ТЭС для покрытия пиковых и полупиковых нагрузок с целью сбалансированной работы энергосистемы.

Общая стоимость экологических мероприятий на тепловых энергоблоках в рамках НПСВ до конца 2033 года оценивается в EUR4,3 млрд. При этом наиболее высокие объемы вложений в экологическую модернизацию ТЭС следует осуществить в 2024-25 гг. в размере EUR544 млн и EUR636 млн соответственно.

В Украине до настоящего времени источники финансирования НПСВ на ТЭС не определены.

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призвала продлить срок выполнения НПСВ до 1 января 2038 года (сейчас 2028-2033 гг) во избежание отключения блоков.

В ЕБА оценивают необходимые инвестиции для реализации НПСВ в EUR4,1 млрд, из которых 82% – в 2021-2027 гг., и считают практически невозможной выделение такой суммы владельцами установок.

В ассоциации предлагают также предусмотреть источники и механизмы финансирования НПСВ, актуализировать перечень установок и пересмотреть последовательность внедрения проектов по установке пылегазоочистки