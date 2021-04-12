Украина теряет иностранные инвестиции из-за регуляторного давления на инвесторов и срыва в выполнении государственных обязательств, в частности в секторе зеленой энергетики.

Об этом сообщил член правления Ассоциации просьюмеров Украины Андрей Зинченко, комментируя заявление НБУ об оттоке иностранных инвестиций в Украине в 2020 году в объеме 0,9 млрд долл.

«Я уверен, что любые инвесторы, какие отрасли украинской экономики, а мы очень зависимы от иностранных инвестиций очень внимательно следили за теми обязанностями и обещаниями, что взяло на себя государство Украина в отношении инвесторов в зеленую энергетику. И любые инвесторы принимают решения на базе таких фактов. Я думаю, что это тоже была одна из причин.

Он подчеркнул, что одна из причин уныния иностранных инвесторов в Украине является усиление регуляторного давления и риски для инвесторов.

По мнению эксперта, Украина на государственном уровне должна мыслить стратегически. То есть если все страны мира видят перспективу в зеленой трансформации экономик за счет в том числе увеличения доли зеленой возобновляемой энергетики в структуре энергогенерации, то и Украина должна идти по этому пути.

Он сообщил, что в стране есть ряд стратегий, которые предусматривают сокращение производства электроэнергии на угольных электростанциях, ведь на них приходится 70% выбросов.

"Как государство будет в рамках Парижского соглашения эти обязанности по сокращению выполнять, если не за счет увеличения доли зеленой возобновляемой генерации? Другого пути нет. И я надеюсь, что государство найдет консенсус с инвесторами, и инвесторы не будут выходить из этих проектов», - подчеркнул Зинченко.

Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в отрасли зеленой энергетики чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на 1 апреля предприятиям "зеленой" энергетики перечислено 4,6 млрд грн. Уровень расчетов государства по выплате долгов в 2020 году составляет 20%. Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики достигает 17,8 млрд грн.

По результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие "зеленой" энергетики в Украине.