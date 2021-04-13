Военный эксперт, политолог и председатель ОИ «Права справа» Дмитрий Снегирев в собственной программе «Политика наизнанку» рассказал о необходимости вступления в НАТО для Украины.

«В этом году пройдет 15 совместных учений с представителями блока НАТО, 3 из них на территории Украины и 12 за пределами Украины. Все это дает определенные надежды по активизации процесса по приближению нашей страны к вступлению в НАТО. Но хотелось бы отметить, что решение этого вопроса зависит исключительно от президента Украины», - отметил Снегирев.

По словам политолога, на момент получения плана действий по членству (ПДЧ) Польшей, уровень поддержки поляков решения относительно вступления в НАТО колебался между 67-70%. Примерно такой же процент, который сейчас в Украине.

«Годы войны убедили украинцев в необходимости этого важнейшего для нашей страны шага. Давайте вспомним реакцию Москвы на заявление Зеленского о возможном получении ПДЧ. Песков мгновенно отреагировал, он сказал, что следует учитывать мнения жителей востока. Наверное, он имел в виду жителей оккупированных территорий, которые, по мнению Пескова, будут категорически против подобных шагов украинского правительства», - сказал эксперт.

Снегирев заявил, что мнение жителей оккупированных территорий не стоит ставить на весы, когда речь идет о сохранении национальной идентификации. Если 70%, то есть большинство поддерживает вступление в НАТО, соответственно должно быть принято волевое решение.

Напомним, Politeka публиковала, что Снегирев опроверг заявления о сценарии полномасштабного нападения Путина на Киев.

Ранее для Politeka Снегирев рассказал, чем должна руководствоваться Украина на переговорах по Донбассу.