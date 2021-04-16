Анонсированная встреча президентов США и России вызвала много вопросов. Зачем эта встреча нужна Путину, более-менее понятно. Но зачем она Байдену – тем более что инициатива исходила именно от него?

Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует эксперт Украинского Института политики, политолог и блогер Руслан Бизяев.

«В политике говорят не только с теми, кто тебе нравится, но и с теми, с кем нужно решать определённые вопросы. Есть целый комплекс вопросов, по которым Россия и США должны о чём-то договориться. А если не договориться, то хотя бы зафиксировать свою позицию. Таких вопросов много: от освоения космоса и арктических территорий до Сирии, Ливии, Украины и Афганистана», - отмечает политолог.

Он напомнил, что Байден вёл переговоры ещё с Громыко в 1976 году, и прекрасно понимает эту сторону дипломатии. Когда у людей, для которых идея превалирует над реальностью, ломается представление о том, что хорошо, а что плохо, они начинают действовать определёнными методами. Они хотят узнать своего оппонента, хотят решить: а что дальше?

«Ради этого «что дальше?» Байден и предложил Путину встретиться. Но я не уверен, что встреча Байдена и Путина произойдёт в ближайшее время. А среди российских политологов бытует мнение, что она может вообще не состояться», - говорит Руслан Бизяев.

Ранее, как сообщает Politeka, он охарактеризовал нынешнюю ситуацию на Донбассе как локальное обострение.

Также Бизяев рассказал о том, как Австрия вошла в состав Третьего Рейха.