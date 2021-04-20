Как известно, в первом туре президентских выборов 2010 года третье место занял Сергей Тигипко с 13 процентами голосов. Был ли этот кандидат самостоятельной фигурой, или за ним кто-то стоял?

Своё мнение об этом в программе Руслана Бизяева «Культ личности» высказывает историк и политолог Кость Бондаренко.

«Не стоит говорить о том, что какие-то силы выдвинули его. Тигипко действительно был самостоятельной фигурой. За ним не стояли какие-то олигархи, он не был представителем «мировой закулисы», России или США. И при этом он старался со всеми дружить. Взгляды Тигипко в международной политике были достаточно размытыми, но он говорил, что мы должны войти в Евросоюз и занять в нём проамериканскую позицию», - рассказывает Бондаренко.

Правда, отмечает он, это место было уже занято Польшей. Но позиция Тигипко однозначно не была пророссийской, хотя связи с российской элитой у него оставались ещё с комсомольских времён. При этом связи у него были и с европейской элитой, и с американской. В частности, Тигипко – кавалер французского ордена Почётного легиона.

«Тигипко просто вовремя заметил и оценил конъюнктуру, и запрыгнул в правильный вагон. С ним работала очень серьёзная и толковая команда политтехнологов. А внешняя оболочка иногда важнее, чем содержание», - отмечает Кость Бондаренко.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал, почему в 2009 году не было дефолта, хотя он и ожидался.

Также Бондаренко описал расклад сил, который к тому времени сложился в украинской политике.