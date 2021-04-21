Родной брат председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка 16 апреля переоформил одну из своих компаний на оффшор «Юэреп Дистрибьюшн Групп Лтд» (Сейшельские острова), который имеет прямой интерес в энергетическом секторе Украины.

Об этом сообщил экс-глава СБУ, народный депутат, член временной следственной комиссии парламента Валентин Наливайченко.

"Как и обещал, информирую о сделках семьи председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка. Госслужащего с миллионными зарплатами-премиями. В лучших традициях топкорупции в Украине все начинается с офшоров! 16 апреля родной брат председателя НКРЭКУ Артем Тарасюк переоформил одну из своих компаний – ООО «Интермидиари Трейд» на офшор «Юэреп Дистрибьюшн Групп Лтд», - сообщил Наливайченко.

Этот сейшельский оффшор "Юереп Дистрибьюшн Групп Лтд" владеет в Украине ООО "Энергетическая компания Теплоресурс", которая поставляет тепло и горячую воду потребителям в Черниговской области

«Поскольку офшор на острове в индийском океане напрямую владеет Энергетической компанией «Теплоресурс», регулирование деятельности которой осуществляет НКРЕКП, эта подозрительная транзакция содержит признаки коррупции и может быть прикрытием для передачи неправомерной выгоды главе НКРЕКП», - пояснил Наливайченко.

ВСК готовит обращение в НАБУ и СБУ для выяснения всех деталей подозрительной транзакции – ВИЧ платежных поручений к источникам происхождения средств.

«Поскольку в схеме фигурируют компании-нерезиденты из оффшорных юрисдикций, ВСК передаст собранные материалы в Службу безопасности Украины. Жду оперативной реакции от правоохранительных органов», - подчеркнул нардеп.

Ранее сообщалось, что после назначения Валерия Тарасюка председателя НКРЕКП осенью 2019 года, его родной брат Артем получил в управление несколько компаний, которые занимались торговлей электрической энергией. Летом 2020 года НАЗК начали антикоррупционную проверку председателя комиссии на предмет конфликта интересов через энергетические компании его брата.