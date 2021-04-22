Установить перемирие на Донбассе можно, выполнив всего лишь два шага. Какие именно, сказал Александр Мусиенко, политолог, юрист и военный эксперт в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Ко всем разговорам об обеспечении перемирия, обсуждениям его условий, заседаниям ТКГ и так далее Мусиенко прежде всего задает один вопрос: «Как вы обеспечите перемирие, если у вас стороны находятся в огневом контакте 500 метров, километр и иногда даже меньше линии соприкосновения?». По его мнению, в таких условиях перемирие нельзя проконтролировать на все 100%. Например, когда-либо может произойти провокация со стороны подвыпивших солдат, а первый же выстрел снова развернет конфликт.

Но политолог видит выход из такой ситуации. «Инструменты есть – это создание демилитаризованной зоны», - говорит он. Она еще называется «серой», но Мусиенко предпочитает иное название, поскольку на этой зоне раньше друг напротив друга стояли вражеские войска, а теперь они отходят на условленное расстояние. С другой стороны, к этому редко прибегают и считают мероприятие непопулярным и даже предательским.

Если говорить о демилитаризованной зоне, то, отмечает военный эксперт, обязательно необходимы миротворцы, тем более, что Россия не выступала против этих миссий официально. «Это предметный шаг к тому, что появится посредник, который будет контролировать обеспечение перемирия», - подчеркивает Мусиенко. Он объясняет, что третья сторона между двумя противниками будет выступать предохранителем на всякий случай, чтобы никто не нарушил перемирие и огонь не открылся вновь.

Напоминаем, Мусиенко рассказал, как закончить войну на востоке Украины.

Ранее Politeka сообщала о том, что Мусиенко видит со стороны США поиски путей деэскалации войны на востоке Украины.