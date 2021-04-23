У Украины амбициозные платы по участию в зеленом курсе Европы, а продление экспортной пошлины на лом поможет выполнить экологические цели, которые она перед собой ставит

Об этом заявил народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.



«Я неоднократно акцентировал внимание на том, что металлолом – это важное сырье для снижения выбросов СО2. Я вместе с другими коллегами предложил продлить его действие еще на 5 лет. Тогда Украина обеспечит сырьевую базу для экологической модернизации своей металлургии. Это важно", - подчеркнул депутат.



По его словам, именно металлургия будет на острие процессов декарбонизации и снижения выбросов СО2 - как в Евросоюзе, так и в Украине. И чем больший объем лома используется, тем меньше вредных выбросов в атмосферу.



"Я приведу некоторые данные: в мартене, которые еще в Украине хранятся, выбросы СО2 составляют 2,5 тысячи килограммов на тонну стали. Конверторная технология имеет в Евросоюзе от 200 до 1000 килограммов. А электрометаллургия имеет уровень выбросов от 350 до 80 килограммов на тонну стали», - пояснил он, напомнив, что электрометаллургия использует лом как основное сырье.



Как известно, в Раде зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№5175), которым предлагается продлить действие экспортной пошлины на металлолом на 5 лет.



Народный депутат, председатель подкомитета по вопросам развития, конкуренции и равных условий для бизнеса Людмила Буймистер ранее заявила, что Европа идет по пути признания металлолома стратегическим ресурсом и будет запрещать вывозить его за границы ЕС. Украина должна поступать так же, если не хочет остаться без сырья и поддержать свою промышленность.