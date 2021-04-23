Между славянским и татарским населением в Крыму всегда существовало напряжение

Об этом сообщил Игорь Лесев в своей программе «НеДобрый Вечер». По его словам, Крым в составе Украины последовательно голосовал сначала за коммунистов, а затем за Партию регионов.

При этом, что между славянским и татарским населением на полуострове всегда существовало напряжение. В частности, как отметил Лесев, все 1990-е и 2000-е в Крыму происходила война за землю, доходило не только до самозахватов, но даже до убийств.

Эксперт заявил, что сейчас украинские националисты дружат с крымскими татарами, потому что у них общий враг – русские.

К слову, крымских татар от русских и украинцев Крыма отличала высокая степень политической организованности, ведь они создали свой Меджлис. Последний до сих пор незарегистрированный в Минюсте Украины, что очень странно.

Игорь Лесев отметил, что недавно из прессы стало известно - руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предлагал главе Меджлиса Мустафе Джемилеву покинуть партию Петра Порошенко. Лесев также добавил, что пятый президент, придя к власти, стал изображать крымских татар главными жертвами агрессии Владимира Путина.

"Забыть, что 88% населения Крыма – это русские и украинцы и выпячивать на передний план только проблемы одного народа", - отметил Лесев.

А сейчас, по словам эксперта, в Офисе идет торг о предоставлении крымским татарам национальной автономии, и на международной платформе обсуждается только проблема татар в Крыму, не затрагивая другие народы.

"Когда Киев на международных площадках говорит только о проблеме крымских татар – это не только не приближает вопрос разрешения проблемы Крыма, это отдаляет даже иллюзорную возможность возвращения полуострова Украине", - заявил Лесев.

Пока глава Меджлиса никак не отреагировал на предложение Ермака, что говорит о многом, ведь крымские татары не за Порошенко и не за Зеленского, а всегда сами за себя.

Напомним, что Игорь Лесев выразил возмущение вмешательством иностранных держав в украинскую судебную реформу.

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