В своей программе «Политика Наизнанку» военный эксперт, политолог и председатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев сообщил о новой провокации со стороны России: ФСБ задержала в Петербурге Александра Сосонюка, украинского консула.

Снегирев считает ситуацию нетипичной, ведь задержание украинского консула произошло во время передачи информации. А поэтому он ставит вопрос спецслужбам Украины: «вы прекрасно понимаете обострение конфликта между РФ и Украиной и, понимая это, зачем создавать такие ситуации?».

Попутно он вспоминает и другой случай - задержание офицера резерва Главного управления разведки Министерства обороны, Романа Сущенко. Так, его в свое время отправили в столицу России, а там уже произошло то, что произошло. Эксперт считает эти ситуации в определенной степени аналогичными, ведь тогда был Сущенко, сейчас - Сосонюк, а власть ничему не учится.

«Мы должны наконец-то сделать выводы из таких операций, потому что такие ситуации ставят под сомнение работу украинской стороны», - утверждает политолог. Он также добавляет, что все это свидетельствует о неспособности украинской стороны проводить операции за рубежом.

Напоминаем, Снегирев рассказал о сегодняшнем состоянии белорусско-украинских отношений.

Ранее Politeka сообщала о том, когда Украина сможет вступить в НАТО.



