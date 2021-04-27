В программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24» юрист-международник Вадим Трюхан объяснил, что именно благодаря звонку Байдена Путину последний и убрал армию от украинских границ

Гость программы убежден, что Владимир Путин и в дальнейшем продолжал бы стягивать войска к границе с Украиной и нагнетать ситуацию, если бы не один момент - позвонил президент США. Этот звонок, объясняет юрист, буквально воплотил давнее желание России - быть равной Америке.

Вадим Трюхан в этом контексте касается и вопроса Карибского кризиса, что был 1962 года. «Я вижу, что не дотягивает эта ситуация, которая была, к той. Потому что там была реальная угроза обмена ядерными ударами - фактически, уничтожение планеты», - объясняет он. Зато сегодня прямые угрозы не звучали, а прямая схватка - не состоялась, как минимум пока.

Тем не менее, своевременный звонок президента США, считает юрист, не дал сегодняшнему конфликту вылиться в больший. «Путин очень хорошо понял, что Хрущев нагнетанием и провоцированием того кризиса стал на одном уровне с американцами», - подчеркивает Трюхан. Тогда произошел определенный передел мира и закрепление его результатов.

Напоминаем, Пелюховский заявил, что эскалация конфликта с РФ начнется, как только пройдут выборы в Государственную думу.

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