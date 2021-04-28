В последнее время тема возможного вторжения России в Украине получила широкую огласку. Информация о численности российских солдат подается из многих источников, каждый из которых имеет собственную цифру. Такое можно наблюдать даже от официальных государственных инстанций.

Военный эксперт, политолог и председатель ОИ «Права справа» Дмитрий Снегирев в собственной программе «Политика наизнанку» рассказал про разногласия в информации о возможном вторжении России.

«5 апреля 2021 Госпогранслужба Украины заявила, что она учитывает информацию разведки о возможной передислокации подразделений Вооруженных сил РФ непосредственно в близости к украинской границе. Но вместе с тем отмечает, что в зоне видимости и в непосредственной близости к границе с Украиной нет концентрации военных сил РФ. Есть реакция наших западных партнеров касаемо информации Главного управления разведки», - отметил Снегирев.

По словам эксперта, Франция считает, что оснований рассчитывать на реальное вторжение нет. Германия осуждает Россию в моменте концентрации войск, но, несмотря на это, активно занимается вопросом Северного потока-2. Далее эксперт рассказал о разногласиях в информации о количестве российских войск вблизи границ.

«На данный момент главой Главного управления разведки Министерства обороны и господином Тараном озвучена информация о накоплении подразделений Вооруженных сил РФ вблизи границы с Украиной в количестве 110 тысяч. В то время выступает представитель Запада Боррель и говорит, что на границах сосредоточенны группировки, насчитывающие 150 тысяч. Опять различия в цифрах», - подчеркнул Снегирев.

Как отмечает политолог, в то же время Генштаб ВСУ заявляет, что нет информации о подготовке военного вторжения. По мнению Снегирева, если мы дальше будем делать такие ошибки и допускать расхождения, то мы не сможем победить Россию.

Напомним, Politeka публиковала объяснения эксперта, почему Россия начала интенсивно греметь оружием на границах с Украиной .