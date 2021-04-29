Обращение с соответствующей просьбой в администрацию ТРЦ "Гулливер" подал ветеран полка "Азов" Сергей Тамарин. В документе он просит показать на рекламных экранах торгового центра социальное видео, посвященное особому полку специального назначения "Азов".

Об этом Тамарин рассказал в видео на своем Телеграм-канале.

По мнению ветерана, администрация "Гулливера" может пойти на встречу и показать, что она готова поддержать страну в то время, как над ней нависла угроза российского вторжения. Ранее представитель администрации, госпожа Атаджанова, заявила, что они поддерживают большое количество социальных инициатив. Апеллируя к этому, ветеран подал обращение с соответствующей просьбой как социальную инициативу.

"Сегодня я, как ветеран полка "Азов", вновь обратился к руководству "Гуліверу" с предложением внести свой вклад в укрепление обороноспособности государства. А именно-продемонстрировать на своих стенах социальный ролик полка. Это не коммерческая реклама, а ролик, который должен привлекать на службу тех, кто стремится защищать нашу Родину",- заявил Сергей Тамарин в своем видеообращении.

Напомним, ранее группа активистов Нацкорпуса пикетировала здание ТРЦ. Причиной стал флаг ЛГБТ, который транслировали на нем.