Решение Антимонопольного комитета о якобы ограничении конкуренции на рынке электроэнергии и угля в 2016 И половине 2019 года является безосновательным, необъективным и предвзятым. Об этом говорится в сообщении компании «ДТЭК Энерго».

«Комитет формально подошел к рассмотрению дела, не исследовал ситуацию на рынке и условий ценообразования, не предоставил возможности компании в полной мере выразить позицию и проигнорировал ряд важных аргументов. Также комитетом не были соблюдены процессуальные права сторон - в частности рассмотрение осуществлялось по материалам, в ознакомлении с которыми компании было отказано, несмотря на ее просьбу», - сообщили в компании.

В компании отметили, что материалы дела являются набором статистических данных, в выводах к которым отсутствует логика и причинно-следственные связи.

«Своим решением АМКУ обвинил одновременно как покупателей, так и продавцов угля в установке подобных между собой цен на энергетический уголь, что по определению является абсурдным. Выводы Комитета противоречат друг другу, являются нелогичными и необъективными», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что выводы АМКУ противоречат собственным отчетам комитета за 2016 и 2018 гг., в которых исследовался один и тот же период. Также подход Комитета противоречит не только собственным методикам определения доминирующего положения, но и релевантной практике Европейского союза.

В пресс-службе «ДТЭК Энерго» добавили, что компания предоставила четыре экспертизы, которые полностью опровергли выводы АМКУ. Эти экспертизы подчеркнули необъективность, неполноту и несостоятельность выводов АМКУ.

«ДТЭК считает, что расследование АМКУ должно было основываться на европейских принципах и правилах прозрачности и законности. ДТЭК убежден, что основной целью законодательства о защите экономической конкуренции является именно содействие развитию конкуренции, а не совершение фискального давления на компании. ДТЭК будет отстаивать свои права и интересы в судебном порядке», - подытожили в компании.

Напомним, накануне 29 апреля АМКУ решил оштрафовать почти все генерирующие компании на 775 млн грн якобы за злоупотребления с ценами на уголь в 2016 году - первой половине 2019 года.

Основная претензия комитета заключалась в том, что угольные и энергетические компании выполняли рекомендации Министерства энергетики Украины.