Грошова допомога в Чернігівській області доступна внутрішньо переміщеним особам, людям, які повернулися, та іншим вразливим категоріям населення за програмою УВКБ ООН. Розмір виплат залежить від категорії отримувача та становить від 2000 до 12 300 гривень.

Грошова допомога у Чернігівській області для ВПО продовжує діяти за оновленими правилами УВКБ ООН. З квітня 2026 року агентство ООН у справах біженців перейшло до підходу «Грошова допомога за пріоритетами».

Грошова допомога в Чернігівській області надається внутрішньо переміщеним особам, евакуйованим, постраждалим від обстрілів і тим, хто повернувся додому. Розмір виплати залежить від категорії отримувача.

Як змінилася програма УВКБ ООН

З квітня 2026 року УВКБ ООН перейшло від багатоцільової грошової допомоги (MPCA) до підходу «Грошова допомога за пріоритетами». Тепер підтримку надають вразливим внутрішньо переміщеним особам, людям, які повернулися, та іншим категоріям для покриття базових потреб.

Скільки можна отримати

Сума залежить від того, до якої пріоритетної групи належить домогосподарство:

10 800 грн на особу — прифронтові території (0–50 км від лінії зіткнення або кордону), розраховано на 6 місяців, можна отримати одним платежем;

— прифронтові території (0–50 км від лінії зіткнення або кордону), розраховано на 6 місяців, можна отримати одним платежем; 12 300 грн на особу — евакуйовані, які зареєструвалися протягом 45 днів після виїзду, та постраждалі від обстрілів; одноразова виплата за 3 місяці;

— евакуйовані, які зареєструвалися протягом 45 днів після виїзду, та постраждалі від обстрілів; одноразова виплата за 3 місяці; 2000 грн на місяць — на дорослого, 3000 грн на місяць — на дитину або особу з інвалідністю для найбільш вразливих ВПО;

— на дорослого, — на дитину або особу з інвалідністю для найбільш вразливих ВПО; 3600 грн на місяць протягом 3 місяців (загалом 10 800 грн) — для тих, хто повернувся протягом останніх 12 місяців і прожив на місці щонайменше 3 місяці.

Де реєструють у Чернігівській області

Центри реєстрації працюють у 16 областях, серед яких і Чернігівська. Внутрішньо переміщені особи проходять співбесіду з партнерами УВКБ ООН, щоб підтвердити відповідність критеріям. Домогосподарства також можуть подати заявку на онлайн-реєстрацію через документ Google, запис доступний на сайті r2p.org.ua.

Які документи потрібні

Для реєстрації треба мати податковий номер, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, довідку ВПО (за наявності), IBAN гривневого рахунку головного заявника, свідоцтва про народження дітей. Для осіб з інвалідністю може знадобитися медичний висновок.

Детальні критерії за кожною категорією та перелік пунктів реєстрації опубліковано на офіційному порталі УВКБ ООН.

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