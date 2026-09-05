Виконавчий комітет Львівської міськради затвердив щорічну адресну допомогу на навчання та оздоровлення. По 50 тисяч гривень цьогоріч отримають 60 дітей — загалом 3 млн гривень.

Грошова допомога дітям загиблих захисників у Львові цього року знову закладена в бюджет: виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про виплату по 50 тисяч гривень 60 дітям на навчання та оздоровлення.

Допомогу призначають дітям загиблих Захисників і Захисниць України, а також дітям людей з інвалідністю внаслідок війни І групи. Окремо право на виплату мають діти Героїв Небесної Сотні. Виплата є щорічною й призначається дітям до 18 років у межах Комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України та інших категорій.

Цьогоріч по 50 тисяч гривень отримають 46 дітей, ще 14 дітей — виплати за 2025 рік. Загальна сума допомоги становить 3 мільйони гривень. За даними Львівської міської ради, станом на 1 серпня 2026 року статус члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці України у Львівській громаді мають 1177 дітей, з них 735 — віком до 18 років.

Як оформити виплату

Для отримання допомоги один із батьків або законний представник дитини може подати заяву до районного відділу соціального захисту, Центру надання адміністративних послуг або Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій.

Перед поданням варто підготувати документи, що підтверджують статус дитини як члена сім'ї загиблого захисника або захисниці, а також документ, що посвідчує особу законного представника. Строки та повний перелік документів краще уточнити безпосередньо у відділі соціального захисту за місцем реєстрації.

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