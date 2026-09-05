Стало відомо, кому і де доступна важлива грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області.

Нова грошова допомога доступна для частини ВПО в Дніпропетровській області, проте варто знати всі умови та нюанси, пише Politeka.net.

Благодійна організація «Щедрик» спільно з благодійним фондом «Право на захист» та за підтримки Гуманітарного фонду для України розширила географію проєкту, спрямованого на підтримку людей, які постраждали через війну.

У межах програми передбачена можливість отримати фінансовий грант до 31 900 гривень для відновлення наявної або започаткування нової справи. Кошти можна спрямувати як на фермерську діяльність, так і на різні види самозайнятості.

Проєкт «MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику» розширив перелік територій, мешканці яких можуть претендувати на таку підтримку.

Наразі грошова допомога для ВПО поширюється, зокрема, на Дніпропетровську область — Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони.

Подати заявку можуть люди, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну. Зокрема, допомога передбачена для тих, хто:

протягом останніх шести місяців виїхав з окупованих, прифронтових територій або районів активних бойових дій, має статус ВПО чи був евакуйований;

за останні три місяці отримав поранення або втратив члена свого домогосподарства;

протягом останніх трьох місяців через обстріли втратив можливість займатися самозайнятістю або зазнав пошкодження житла чи власного бізнесу.

Максимальний розмір фінансової підтримки за програмою становить 31 900 гривень. Отримані кошти можна використати для започаткування або відновлення різних видів діяльності.

Зокрема, грант може бути спрямований на:

птахівництво та тваринництво;

вирощування овочів і садівництво;

ремонт побутової техніки;

будівельні та ремонтні послуги;

виготовлення меблів;

клінінгові послуги;

невелику роздрібну торгівлю;

ремонт взуття;

домашнє виробництво;

роботу в онлайн-сфері;

швейну справу;

послуги у сфері краси та догляду;

перекваліфікацію та освоєння нового виду діяльності.

Таким чином, підтримку можуть отримати не лише фермери, а й люди, які хочуть відновити професійну діяльність або започаткувати невеликий власний бізнес після втрати доходу через війну.

Якщо мешканець зазначених районів має бізнес-ідею та планує відновити або розпочати власну справу, він може заповнити спеціальну анкету для участі у проєкті.

Водночас організатори наголошують: заповнення анкети є лише попередньою реєстрацією та не означає автоматичного призначення гранту. Остаточне рішення щодо надання фінансової допомоги ухвалюється після розгляду заявки та перевірки відповідності встановленим критеріям.

Джерело: Щедрик Інфо

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