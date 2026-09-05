Власниця агентства нерухомості «Ніка» Олена Мельник, яка працює на ринку з 2012 року, розповіла, скільки зараз коштує орендувати та купити квартиру в Запоріжжі, які райони вважають найнебезпечнішими та як обстріли впливають на ціни.

Ринок житла у Запоріжжі у 2026 році живе в особливих умовах: місто майже щодня обстрілюють російські війська, але сюди водночас переїжджають мешканці прифронтових та окупованих селищ, а також військовослужбовці — усім потрібні квартири. Скільки тепер коштує оренда й купівля житла, журналістам Inform.zp.ua розповіла власниця агентства нерухомості «Ніка» Олена Мельник, яка працює на ринку з 2012 року.

Скільки коштує орендувати квартиру у Запоріжжі

За словами Олени Мельник, середня ціна на однокімнатну квартиру по місту становить 5 тисяч гривень на місяць. Це так званий «бабусин варіант»: у помешканні є бойлер, холодильник і пральна машина, але без особливого ремонту.

Двокімнатна квартира стартує від 6 тисяч гривень, однак комфортніші варіанти «більш-менш з усіма зручностями» останнім часом коштують 8–10 тисяч гривень на місяць.

Вона наголосила, що ціни на оренду «злетіли» ще рік тому й не падають, попри обстріли. Як приклад ріелторка навела квартиру на вулиці Портовій, яку здала за 10 тисяч гривень уже після того, як туди були прильоти.

Які райони вважають найнебезпечнішими

Найнебезпечнішими для оренди й купівлі житла містяни називають райони Космос і Піски — у разі продажу квартир там ціни вже падають, власники знижують вартість і «намагаються вскочити в останній вагон». Решта районів здаються дуже легко, а безпечнішими люди вважають або Бородинський, або Осипенківський.

Попит на оренду залишається дуже високим, тож перебирати людям не вдається: вони знімають те, що є. Власники при цьому не знижують ціну, розраховуючи, зокрема, на військових, яким зручно винаймати житло ближче до лінії фронту.

Скільки коштує купити квартиру

У сегменті купівлі-продажу ціни залежать від ремонту й типу будинку. Однокімнатну квартиру можна знайти в діапазоні від 10 до 17 тисяч доларів, двокімнатну — від 14 тисяч доларів без ремонту; у більш-менш нормальному стані вона коштує 20–23 тисячі доларів.

Окремий випадок — трикімнатна квартира на вулиці Якова Новицького, 3, яку після реставрації продали за 45 тисяч доларів. Олена Мельник називає це довоєнною вартістю: «люди, які купують у Запоріжжі квартири, вони вірять і впевнені в ЗСУ».

Порівняно з минулим роком купівельна вартість упала лише в небезпечніших районах — Шевченківському, на Космосі та Пісках. Ріелторка заспокоює: цін «2000-го року» не буде, тож квартир по 1–5 тисяч доларів чекати не варто.

Що ще враховують покупці

Останнім часом люди дедалі частіше запитують, чи є поруч укриття. На ціну цей чинник поки що не впливає, але Олена Мельник прогнозує: у майбутньому близькість укриття набиратиме обертів і може стати одним із визначальних аргументів під час вибору квартири.

Що буде після завершення війни? На переконання ріелторки, ті, хто втратив житло на окупованих територіях або в зоні бойових дій, купуватимуть у Запоріжжі, тож ціни зростуть, але «сильного зльоту» не буде — ринок радше стабілізується до довоєнного рівня.

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