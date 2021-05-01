Выборочное снижение налогов для отдельных отраслей – это лоббизм интересов конкретных компаний. Об этом заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, комментируя намерение Налогового комитета ВР снизить акциз на табачные продукты для электронного нагрева (типа IQOS) до 30%.

"Это неправильно. И 14% налога на добавленную стоимость для производителей аграрного сырья – категорически не верно (Рада приняла закон о снижении НДС с 20% до 14% для аграриев-производителей сырья в декабре прошлого года – Ред.). Если бы они действительно переживали за людей, то они бы снизили налог на добавленную стоимость на конечную аграрную продукцию, что дало бы возможность снизить цены для населения. А они выборочно только взяли крупные агрохолдинги, которые производят аграрное сырье - по сути, зерновиков», - рассказал Пендзин.

Так же негативно он оценил инициативу властей уменьшить акциз на табачные продукты для электронного нагрева - отметив, что нет никаких оснований полагать, что они менее вредны, чем табачные изделия.

"По уровню опасности айкос ничем не лучше обычных сигарет. Поэтому, собственно, и было принято решение, собственно, и было оно проведено, что налогообложение айкосов и налогообложение сигарет должны быть идентичны», - отметил Пендзин.

По мнению эксперта, выборочное снижение налогов для отдельных отраслей или видов продукции – это обычный лоббизм.

"Я не могу иначе объяснить эти вещи. С моей точки зрения, они не поддаются нормальному объяснению без каких-либо замечаний. И действительно напоминают сугубо лоббистские вещи", - сказал Пендзин.

Он также напомнил, что у Украины есть обязательства перед европейскими партнерами, которые власть нарушает своими инициативами.

"У нас есть обязательства перед Евросоюзом по неуклонному поднятию акцизов, что касается сигарет. Есть четко прописанные нормы, чтобы каждый год стоимость сигарет росла на определенный процент. Поэтому я считаю, что это неправильное решение», - резюмировал эксперт.

Ранее экономист Борис Кушнирук отмечал, что от закона о снижении НДС на отдельные виды агропродукции выиграют лишь крупные агрохолдинги, а государство потеряет миллиарды.

Как известно, в Раде готовятся принять во втором чтении законопроект №4278, которым ставка акцизов на тютюновмісну продукцию для электронного нагрева снижается до 30%. Из-за этой нормы деобюджет недополучит 3 миллиарда гривен ежегодно.

Ранее руководитель Украинского центра контроля над табаком Андрей Скипальский заявил, что снижение акциза на часть табачных изделий – это жесткий лоббизм интересов табачных компаний со стороны депутатов, из-за которого пострадает госбюджет.