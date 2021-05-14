Законопроект о снижении промышленных выбросов (4197) должен быть существенно доработан с учетом отечественных реалий и состояния экономики.

Об этом заявила президент Всеукраинской общественной организации «Живая планета» Светлана Берзина.



По ее словам, законопроект содержит коррупционные риски, которые должны быть устранены, иначе бизнес окажется под бешеным давлением.



«Относительно «отступления», мы писали четкие предложения, настаиваем на том, чтобы условия отступления были четко прописаны. Если этого не будет сделано, то это будет первая и большая возможность для неопределение, а это есть коррупционный риск», - сказала Берзина.



Она также отметила, что при подготовке законопроекта его инициаторы не учли предоставленные экологами предложения по НДТМ.



«О НДТМи - обратите внимание, это очень важно – на базе которых делается виснок, который по сути является уже документом, на основании которого выдается разрешительный документ, они берутся ниоткуда и уходят в никуда. У нас будет идти перечень условий для предоставления выводов и вообще неурегулированный вопрос такого документа, как НДТМ. Мы предоставили четкие обстоятельные предложения по поводу этого, как это сделать должным образом, не нарушая условия директивы, с учетом возможности применения в том числе наших наилучших доступных технологий», - пояснила Берзина.



Кроме того, она подчеркнула: сроки экомодернизации должны быть значительно увеличены и власть должна предложить бизнесу финансовую поддержку для ее проведения, иначе предприятия вынуждены будут закрываться.



«Когда бизнес будет вопить «мы не можем, это нереально для нас» и будем еще потом отступать-отступать, отстрачивать. Общественность поддерживает этот законопроект, он действительно очень важен. Но эти три вопроса они требуют существенной доработки», - сказала Берзина.



Ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что законопроект о промышленные выбросы (№4167) должен быть существенно доработан: нужно вдвое увеличить сроки на екомодернізацію и обеспечить проведение екоперевірок предприятий в рамках общего законодательства.



В то же время заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства относительно сроков проведения экомодернизации, и должна оказать поддержку промышленности, как это делают страны ЕС.