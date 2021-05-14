Инициированное правительством повышение налогов приведет к росту цен на товары и уменьшению уровня потребления. Об этом заявил экономический эксперт Алексей Кущ в комментарии для ТСН.иа.

По его словам, увеличение ставки НДС до 22-24% автоматически повлечет рост цен, и украинцы вынуждены будут уменьшить уровень потребления отдельных товаров.

"Разные товары имеют разную эластичность спроса. Есть товары, рост цены на которые фактически не влияет на уровень спроса. Например, хлеб, топливо или подсолнечное масло. Если человек покупал 1 бутылку масла на неделю, она и будет ее покупать, даже если цена будет не 50 гривен, а 90. А есть товары, рост цены приведет к тому, что люди станут меньше потреблять. То есть, цена на те группы товаров, где зависимость между спросом и ценой слабая, может вырасти на больший процент, чем рост НДС", – пояснил Кущ.

Экономист также отметил, что повышение ставок НДС приведет к росту теневой экономики и будет иметь негативные последствия для отечественных товаропроизводителей.

"Повышение НДС приведет к тому, что увеличится теневой сектор экономики и уровень контрабанды. Также это негативно повлияет на внутреннее производство, ведь сейчас и так растут цены. В случае увеличения НДС, цена на товары дополнительно возрастет, и предпринимателям этот товар продать будет еще труднее. Соответственно, внутренние производители окончательно потеряют потенциал для развития", - рассказал Кущ.

Ранее лидер партии «Голос» Кира Рудик заявила, что власти должны предложить бизнесу и населению программы поддержки, чтобы пережить кризис, а не повышать налоги.

В то же время инвестаналитик Эрик Найман заявил, что повышение налогов спровоцирует замедление экономики и приведет к росту цен на товары и услуги.

Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.