Дело "Роттердам+" было одним из фейков, раскрученных в рамках предвыборной кампании для дискредитации действующей на тот момент власти.
Об этом заявил бывший министр социальной политики Павел Розенко.
«Разбивается еще один фейк, за счет которого они пришли к власти. Они же нам рассказывали перед выборами, какой плохой и преступный «Роттердам+» и из-за этого украинцы переплачивают за электричество. И это ключевое. "Роттердам+" уже закончил свое действие с 1 июля 2019 года. Что после этого произошло-цена на электроэнергию для бытовых потребителей выросла почти на 50-70% и будет еще расти дальше. Вот вам результат», - заявил экс-министр соцполитики в эфире телеканала «Прямой».
По его словам, закрытие этого дела было ожидаемым и прогнозируемым результатом многолетних спекуляций.
Напомним, 20 мая САП уже в четвертое закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.
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Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.
В начале мая офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.
Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.