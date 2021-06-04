Кабинет Министров скорректировал формулу определения предельной цены на бензин и дизтопливо, увеличили логистические затраты на доставку топлива из порта Роттердам в Украину на $27/тонна

Соответствующее решение было принято на заседание правительства 2 июня, проект решения доступен н а сайте правительства.

«Средняя стоимость 1 литра дизтоплива и бензинов определяется Минэкономики на основании расчетов НАК «Нафтогаз Украины», проведенных с учетом соответствующих данных platt's CIF NWE за предыдущие 1 дней, расходов на внешнее логистическое обеспечение и других расходов, предусмотренных контрактом в сумме 27 долл. США/тонн, сумм таможенных платежей, ПДС, ежедневного курса валют», - говорится в проекте постановления, которое было одобрено на заседании 2 июня.

Котировки бензина и дизтоплива platt's CIF NWE, предусматривает среднюю стоимость бензинов и дизтоплива в портах северо-западной Европы (Роттердам-Амстердам-Антверпен).

Напомним, 14 мая правительство ввело государственное регулирование цен на бензин на дизельное топливо, заставив автозаправочные станции продавать нефтепродукты по формуле импортного паритета плюс наценка не больше 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизтопливо.

Формула базируется на котировках горючего в портах Роттердам, Амстердам и Антверпен и является идентичной формуле «Роттердам+», действовавшей для определения цен на уголь в 2016-2019 годах.