В Украине соотношение заработных плат депутатов и топ-менеджеров не соразмерны со средней зарплатой обычных людей. Такую тему обсудил эксперт по социальной политике Андрей Павловский с журналисткой Любовью Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.

«Я был в разных странах Европейского союза и могу сказать, что там сложились определенные нормы и зарплата депутата парламента составляет около трех - четыре средних зарплаты в стране. Если в Германии средняя зарплата 3500 - 4000 тысячи евро в месяц, то депутат Бундестага получает около 11 000 тысяч евро в месяц», - сказал он.

Павловский считает, что это справедливо, потому что депутаты принимают законы и правила, по которым нам всем жить и они должны за свою ответственность и профессионализм получать немного большую зарплату средней по стране.

«В Украине проблема не в депутатах, потому что им депутатская зарплата по большому счету и не нужна, так как большинство украинских депутатов являются долларовыми миллионерами, которые пришли из бизнеса. Поэтому и депутатская зарплата, это им на конфеты и на какие-то благотворительные вещи. Дело в том, чтобы в государственном секторе мы преодолели огромную несправедливость и диспропорцию в зарплатах», - считает он.

Павловский рассказал, если взять например «Укрзализныцю», то по декларации Лещенко видно, что он за прошлый год в месяц получал где-то в среднем больше 300 000 гривен. А работник действительно профессии железнодорожников такие как машинисты, мастера ремонтники получают где-то в среднем 15 000 гривен, подтвердил он.

«Теперь можно сравнить зарплату члена Наблюдательного совета, который собирается два раза в месяц, с зарплатой настоящего работника этой железной дороги», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что условия получения и оформления субсидии стали более строгими.

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