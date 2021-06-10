Энергетическое сообщество Европейского Союза не сможет подтвердить сертификацию оператора системы передачи НЭК «Укрэнерго» из-за критического финансового положения самой компании и отрасли в целом.

Об этом заявил директор Секретариата Энергосообщества Янез Копач во время выступления в Киеве.

«Укрэнерго» в процессе сертификации, регулятор (НКРЭКУ - прим.) на прошлой неделе направил нам промежуточное решение. Одна из пунктов, который мы должны проверить – это финансовое состояние оператора системы передачи. Как мы можем принять положительное заключение сертификации самой убыточной компании –это невозможно, это так не работает. Поэтому не ожидаете этого», - сообщил глава Энергосообщества.

Он подчеркнул, что сертификация «Укрэнерго» - это одно из условий синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E.

Отдельное внимание глава Энергосообщества уделил схемам и манипуляциям на оптовом рынке электроэнергии, которые угрожают стабильности функционирования системы и роли в этих схемах НКРЭКУ.

«Регулятор на прошлой неделе закрыл некоторые пробелы в махинациях на рынке, внеся изменения в «ковидное» постановление. То есть была реальная возможность для кого-то манипулировать. Кроме того, есть проблема не надлежащего регулирования балансирующего рынка. В Украине он работает некорректно», - отметил Копач.

Отметим, что именно из-за сомнительных решений НКРЭКУ в отношении работы балансирующего рынка, возникли схемы «торговли воздухом», которые привели к рекордному обвалу цен и миллиардным убыткам государственных компаний в мае 2021 года.

НКРЭКУ признала махинации лишь 2 июня, дав возможность трейдерам в течение мая беспрепятственно заниматься махинациями.

Напомним, в начале июня НКРЭКУ пошло на публичный конфликт с Министерством энергетики. Поводом стало требование министерства к комиссии прекратить махинации на рынке электроэнергии, из-за которых государственные генерирующие компании потеряли миллиарды гривен.

Махинации и схемы «торговли воздухом» в мае 2021 года привели к рекордному падению цен до 40 коп./кВт час, что кратно ниже себестоимости производства тока украинскими электростанциями.

НКРЭКУ признала наличие махинаций и схем лишь 2 июня после заявлений Министерства энергетики. Однако прекратить спекуляции близких к комиссии трейдеров НКРЭКУ официально отказалась, отвергнув все предложения Минэнерго.